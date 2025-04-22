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6 كليات، تعرف على قائمة تخصصات جامعة دمياط الأهلية الجديدة

جامعة دمياط الأهلية
جامعة دمياط الأهلية

 واصلت وزارة التعليم العالي  نشر سلسلة الإنفوجرافات التعريفية بـ الجامعات الأهلية الجديدة التي تمت الموافقة على إنشائها، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تهدف هذه السلسلة إلى تعريف الرأي العام بالجامعات الأهلية الجديدة، ومواقعها، والكليات التي تضمها، وتيسير وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور، ودعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي.

وفي هذا السياق، تسلّط فيتو الضوء اليوم على جامعة دمياط الأهلية، التي تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشائها، ومقرها مدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وتعزيز دورها في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

 

وتضم جامعة دمياط الأهلية الكليات التالية:
١. التمريض
٢. الفنون والتصميم
٣. الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي
٤. الألسن
٥. الآثار والسياحة
٦. الأعمال.

وتسهم الجامعات الأهلية الجديدة في تقديم برامج دراسية متطورة، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.

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