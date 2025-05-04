تشيلسي بالقوة الضاربة في مباراة ليفربول بالدوري الإنجليزي

ليفربول وتشيلسي ، أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفربول، في المباراة التي تجمعهما اليوم على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي ضد ليفربول

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

موعد مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة تشيلسي وليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول

وتذاع مباراة تشيلسى أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

وحسم نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي، بعدما فاز الجولة الماضية على توتنهام بخمسة أهداف لهدف، في حين يقاتل تشيلسي من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

أرقام محمد صلاح ضد تشيلسي

يستعد فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة نظيره تشيلسي، مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام رائعة لمحمد صلاح أمام تشيلسي

ولعب صلاح ضد تشيلسي 23 مباراة سابقة حقق خلالها الفوز في 10 مباريات وتعادل في 7 وخسر في 6 مباراة.

وسجل صلاح 8 أهداف في مرمى فريقه السابق كما صنع 4 تمريرات حاسمة.

وكانت مباراة الدور الأول بين ليفربول ضد تشيلسي هذا الموسم على ملعب "الأنفيلد" انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، في حين أن تشيلسي لديه 60 نقطة في المركز الخامس.

وعلى صعيد آخر، كشف آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن إجراء عدة تغييرات في تشكيلة الفريق الأساسية في المباريات المقبلة بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت قبل مباراة تشيلسي: “ستكون تشكيلتي مختلفة عن تشكيلتي خلال الأشهر العشرة الماضية. لن نغير جميع اللاعبين، ولكن سينضم بعض اللاعبين إلى الفريق”.

وأوضح: “ستكون هناك تدويرات محددة في المباريات القادمة”.

ومن المقرر أن ينظم فريق تشيلسي ممرا شرفيا، لنظيره ليفربول في المباراة التي تجمعها اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي، بعد تتويج الريدز بلقب البريميرليج.

وأكّد المدير الفني لفريق تشيلسي، إنزو ماريسكا، أن فريقه سينظم ممرًا شرفيًا لفريق ليفربول، وذلك قبل انطلاق المواجهة المرتقبة بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وتشيلسي: “سنقوم بذلك، إنها تقليد، وهم يستحقون ولا أعتقد أنهم سيكونون مختلفين أو مسترخين”.

وعلى صعيد متصل، أعلن نادي ليفربول أن تتويج الفريق باللقب العشرين من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، هو الحدث الأكثر تفاعلًا في تاريخ البريميرليج وتاريخ النادي على منصات التواصل الاجتماعي منذ تأسيسه.

وحسم ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت اللقب قبل 4 جولات من نهايته بعد منافسة مع آرسنال الذي اكتفى بالمركز الثاني.

وأعلن نادي ليفربول في وقت سابق عن تواجد 4 لاعبين من الفريق يتصدرهم محمد صلاح في التشكيل المثالي للموسم في الدوري الإنجليزي.

وبحسب الموقع الرسمي لليفربول تواجد 4 لاعبين من ليفربول في تشكيل الموسم وهم - فيرجيل فان دايك، محمد صلاح، رايان جرافنبرخ، وترينت ألكسندر أرنولد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.