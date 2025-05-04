الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

ضبط 37,462 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة بالمحافظات

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، حملاتها المكثفة على كافة الطرق والمحاور، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز الانضباط المروري والحد من الحوادث.

ضبط 37,462 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

 

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط (37,462) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: 737 مخالفة سير بدون تراخيص، 18 دراجة نارية مخالفة، 27,616 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، 7 مخالفات خاصة بالمواقف العشوائية، 486 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، 8 مخالفات لشروط التراخيص

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وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المرورية على مستوى الجمهورية لتطبيق قانون المرور، وردع المخالفين، والعمل على تحقيق سيولة مرورية تامة والحد من الحوادث على الطرق.

 

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