وزير التجارة المغربي يؤكد أهمية التعاون مع مصر واستغلال الموقع الجغرافي للبلدين

قدم عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، دعوة رسمية للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة المملكة المغربية في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز جهود دفع العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون المشترك.

وأكد حجيرة أهمية استغلال الموقع الجغرافي المتميز لكل من المغرب ومصر كبوابات استراتيجية للأسواق الإفريقية، حيث تمتلك مصر امتدادًا طبيعيًا نحو أسواق شرق ووسط القارة، بينما تُعدّ المغرب بوابة محورية لأسواق غرب إفريقيا.

واستقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي لبحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين وإمكانيات الدخول المشترك للأسواق الأفريقية.

وشدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين البلدين لتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع نحو القارة الإفريقية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويُعزز التواجد الاقتصادي العربي في إفريقيا.

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتسهيل انسياب السلع والخدمات، وتطوير آليات التعاون في القطاعات الاستراتيجية.

كما تم بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لوضع إطار مؤسسي للتعاون بين الوزارتين، بما يسهم في خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتشجيع التبادل التجاري.

وقد قام الوزيران عقب اللقاء بجولة تفقدية بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استعرضا خلالها كافة الخدمات والتسهيلات التي توفرها الوزارة للمستثمرين.

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