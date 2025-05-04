الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير التجارة المغربي يؤكد أهمية التعاون مع مصر واستغلال الموقع الجغرافي للبلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قدم  عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، دعوة رسمية للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة المملكة المغربية في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز جهود دفع العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون المشترك.

وأكد حجيرة أهمية استغلال الموقع الجغرافي المتميز لكل من المغرب ومصر كبوابات استراتيجية للأسواق الإفريقية، حيث تمتلك مصر امتدادًا طبيعيًا نحو أسواق شرق ووسط القارة، بينما تُعدّ المغرب بوابة محورية لأسواق غرب إفريقيا.

 

 

واستقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  مع عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي لبحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين وإمكانيات الدخول المشترك للأسواق الأفريقية.

 

 

 

 

وشدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين البلدين لتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع نحو القارة الإفريقية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويُعزز التواجد الاقتصادي العربي في إفريقيا.

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتسهيل انسياب السلع والخدمات، وتطوير آليات التعاون في القطاعات الاستراتيجية.

 

 

 

كما تم بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لوضع إطار مؤسسي للتعاون بين الوزارتين، بما يسهم في خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتشجيع التبادل التجاري.

وقد قام الوزيران عقب اللقاء بجولة تفقدية بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استعرضا خلالها كافة الخدمات والتسهيلات التي توفرها الوزارة للمستثمرين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمر حجيرة وزير التجارة الخارجية المغربي هندس حسن الخطيب وزير الاستثمار حسن الخطيب وزير الاستثمار
ads

الأكثر قراءة

بسبب طرد المستأجرين، انتقادات برلمانية للحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

زيزو يشارك في مران الزمالك بعد غياب طويل

زيزو يصل مقر نادي الزمالك قبل المران الختامي استعدادا للبنك الأهلي

مدبولي: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء.. وملف التعديات سيُغلق للأبد

تحذير عاجل من الأرصاد، أمطار رعدية قد تصل للسيول على هذه المناطق

الحكومة: مشكلة الإيجار القديم في امتداد العقد وثبات الأجرة

وزير الإسكان يتعهد: لن نترك أحدا في الشارع بعد تحرير العلاقة الإيجارية

مع بدء مناقشته بالبرلمان، نص تعديلات قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

استغلال المباني الحكومية والمغلقة.. خطة الحكومة لمضاعفة الحضانات ورياض الأطفال في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تكرار العمرة وموضع الإحرام لكل عمرة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير رؤية صلاة الجماعة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على سداد الديون

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية