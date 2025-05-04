الأحد 04 مايو 2025
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اقتصاد

مصر والمغرب تبحثان سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  مع عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي لبحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين وإمكانيات الدخول المشترك للأسواق الأفريقية.

 

 

أهمية التنسيق لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والمغربية

وأكد الوزير أهمية التنسيق لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والمغربية، لاسيما في قطاعات النسيج، والزراعة، والصناعات الدوائية، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي وتبادل الخبرات الفنية.

 

 ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين البلدين

 

ونوه «الخطيب» إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين البلدين

 

 

 وأشار  إلى أن الاستثمار والتجارة هما ركيزتا المستقبل الاقتصادي للمنطقة.

وقال الوزير إن اللقاء أكد أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والإفريقية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية، بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي الشامل.

 

 

 

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