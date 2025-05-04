إعلام إيراني: اندلاع حريق في مصنع بمدينة مشهد

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، باندلاع حريق في مصنع بمدينة مشهد.

انفجار ميناء بندر عباس

في سياق متصل، أمر المرشد الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي، بفتح تحقيق شامل في انفجار ميناء رجائي في بندر عباس.

وقال خامنئي: يجب الكشف عن أي إهمال أدى لكارثة ميناء رجائي.. كل المسؤولين عليهم مسؤولية منع تكرار مأساة ميناء رجائي.

وأعلن محافظ هرمزغان الإيرانية، الإثنين الماضي، ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء رجائي في بندر عباس إلى 65.

إيران تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا انفجار ميناء رجائي

بدوره، أعلن محافظ هرمزغان الجنوبية في إيران محمد عاشوري، فرض حالة الحداد لمدة 3 أيام في المحافظة على أرواح ضحايا الانفجار الذي وقع السبت الماضي في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس.

وكانت عمليات الإغاثة في موقع الحادث قد انتهت، في حين أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية في وقت سابق ارتفاع حصيلة الضحايا لأكثر من 800 جريح.

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