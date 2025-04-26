السبت 26 أبريل 2025
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خارج الحدود

عائلات الأسرى الإسرائيليين: حماس مستعدة بصفقة ونتنياهو يرفض

عائلات الأسرى الإسرائيليين،
عائلات الأسرى الإسرائيليين، فيتو

ذكرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان صادر عنها اليوم السبت: إنهاء الحرب مصلحة إسرائيلية تعبر عن إرادة الشعب.

عائلات الأسرى تحذر نتنياهو

 

وأضافت هيئة عائلات الأسرى: يجب تشكيل لجنة تحقيق، وما نراه هو حرب بلا أفق و70 % من الشعب يريدون وقف الحرب واستعادة الأسرى.

وتابعت: نريد إتمام صفقة وتحرير "الرهائن" ونتنياهو يسعى لصفقة جزئية انتقائية

واستطردت: نتنياهو المجرم يكذب علينا بالقول إن الضغط العسكري سيعيد أبناءنا، ونريد إعادة "الرهائن" دفعة واحدة وإذا رفض نتنياهو فعلينا إسقاطه.

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واكدت عائلات الأسرى، نتنياهو يتلهى بإسقاط رئيس الشاباك، ولا يهتم بعودة أبنائنا ويضحي بهم.

وطالبت  الرئيس ترامب بالضغط على نتنياهو من أجل إعادة "المخطوفين".

وقالت عائلات الأسرى: حذرنا من أن الضغط العسكري سيقتل "المخطوفين"، لكن نتنياهو لم يسمعنا وحماس مستعدة لإطلاق سراح "المخطوفين"، ونتنياهو هو من يرفض.

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نتنياهو الاسري الإسرائيليين حماس

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