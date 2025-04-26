عائلات الأسرى الإسرائيليين: حماس مستعدة بصفقة ونتنياهو يرفض

ذكرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان صادر عنها اليوم السبت: إنهاء الحرب مصلحة إسرائيلية تعبر عن إرادة الشعب.

عائلات الأسرى تحذر نتنياهو

وأضافت هيئة عائلات الأسرى: يجب تشكيل لجنة تحقيق، وما نراه هو حرب بلا أفق و70 % من الشعب يريدون وقف الحرب واستعادة الأسرى.

وتابعت: نريد إتمام صفقة وتحرير "الرهائن" ونتنياهو يسعى لصفقة جزئية انتقائية

واستطردت: نتنياهو المجرم يكذب علينا بالقول إن الضغط العسكري سيعيد أبناءنا، ونريد إعادة "الرهائن" دفعة واحدة وإذا رفض نتنياهو فعلينا إسقاطه.

واكدت عائلات الأسرى، نتنياهو يتلهى بإسقاط رئيس الشاباك، ولا يهتم بعودة أبنائنا ويضحي بهم.

وطالبت الرئيس ترامب بالضغط على نتنياهو من أجل إعادة "المخطوفين".

وقالت عائلات الأسرى: حذرنا من أن الضغط العسكري سيقتل "المخطوفين"، لكن نتنياهو لم يسمعنا وحماس مستعدة لإطلاق سراح "المخطوفين"، ونتنياهو هو من يرفض.

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