تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء والمجمع العلمي" لـ6 يوليو

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء والمجمع العلمي"، لجلسة 6 يوليو المقبل، وذلك لاستكمال المرافعة.

اتهامات خطيرة تتعلق بالعنف والحريق العمد

تأتي إعادة المحاكمة في ضوء اتهام المتهمين، إلى جانب آخرين سبق الحكم عليهم، بارتكاب وقائع شغب وعنف وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي، حيث نسبت إليهم النيابة العامة عدة جرائم، من أبرزها:

التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة لمنعها من أداء واجبها في تأمين المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية، واقتحام وتخريب الممتلكات العامة والخاصة



وتواصل المحكمة الاستماع إلى مرافعات الدفاع في الجلسات المقبلة.

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