استقبل الدكتور محمد ضياء الدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، ووفد من قيادات الهيئة استجابة للطلب المقدم من جامعة عين شمس للحصول على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

جامعة عين شمس تتقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة جودة التعليم

وأكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة على التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي المصرية بما يتفق مع المعايير العالمية، والتزام الهيئة بمتابعة زيارات مؤسسات التعليم العالي وتقديم الدعم اللازم لها ولفرق زيارات المراجعة الخارجية لضمان جودة عمليات التقييم والمراجعة كما أوضح عشماوي دور إدارتي اعتماد المؤسسات التدريبية وبرامجها الإطار القومي للمؤهلات، التي تم إضافتها إلى مهام الهيئة.

وأشاد الدكتور محمد ضياء الدين رئيس جامعة عين شمس بدور الهيئة الفعال في ضمان جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي المختلفة وحرص الجامعة على استيفاء معايير الهيئة للحصول على الاعتماد ومواكبة المعايير الدولية.

وفى نهاية اللقاء، تبادل الطرفان الحديث حول تطلعهما إلى استمرار التعاون مستقبلًا وتبادل الخبرات بما يحقق الهدف المنشود للطرفين والمتمثل في تحقيق أعلى مستويات جودة التعليم.

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