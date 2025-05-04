الأحد 04 مايو 2025
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اقتصاد

حجم واردات مصر من جزر القمر خلال 2024

ميناء
ميناء

رصد تقرير عن  العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية  جزر القمر المتحدة ، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد قيمـة الواردات المصرية من جزر القمر، وأهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من  جمهورية جزر القمر المتحدة  خلال عام 2024.  

 

 

 

 

قيمة الواردات المصرية من جزر القمر

وبلغت قيمة الواردات المصرية من جزر القمر  521 الف دولار خلال عــام 2024 مقابل 1.3 مليون  دولار خلال عام 2023  

 

أهم المجموعات  السلعية التي  استوردتها مصر من جمهورية  جزر القمر المتحدة  خلال عام 2024 

 

 
1. بن وشاي وبهارات بقيمة 516 ألف دولار.
2. زيوت عطرية ومستحضرات تجميل بقيمة 4 آلاف دولار.

 

 

 

 

 

 قيمــة الصادرات المصرية لجزر القمر


وقد  بلغت قيمة الصادرات المصرية لجزر القمر  3 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 6.2 مليون دولار خلال عام 2023.

 

وأشار التقرير إلى  وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وجزر القمر المتحدة  3.6 مليون  دولار خلال عام 2024  مقابل 7.6 مليون دولار خلال عام 2023.

 

السيسي: مستعدون للتعاون مع جمهورية القمر في مختلف المجالات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الرئيس، عثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القُمر المتحدة، لبحث  سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن الأوضاع الإقليمية والقارية. وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس  ، صدر  بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية  جزر القمر المتحدة.

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جزر القمر بقصر الاتحادية اليوم الأحد: “أكدت لفخامة الرئيس، استعداد مصر الكامل للتعاون مع جمهورية القمر المتحدة فى مختلف المجالات؛ ولاسيما الصحة، والتعليم، والسياحة، والثروة السمكية، والطاقة، والبنية التحتية. واتفقنا أيضا على ضرورة تعزيز معدلات التبادل التجارى بين البلدين، خاصة فى ضوء عضوية مصر وجزر القمر فى تجمع الكوميسا بما يضمن تحقيق أهداف التكامل الإقليمي القاري، وتعزيز التجارة البينية”.

 

وكان الرئيس السيسي، استقبل اليوم بقصر الاتحادية، عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والقارية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الجانبين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، قبل أن يعقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.
 

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