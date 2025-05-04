الأحد 04 مايو 2025
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رياضة

بايرن ميونخ ينتظر هدية فرايبورج في البوندسليجا

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

يترقب فريق بايرن ميونخ نتيجة مباراة باير ليفركوزن ضد فرايبورج المقرر لها اليوم الأحد في السادسة والنصف مساء بالجولة الـ 32 من الدوري الألماني.

 

وإذا فشل باير ليفركوزن حامل لقب النسخة الماضية في تحقيق الفوز اليوم أمام فرايبورج سيمنح اللقب رسميا للعملاق البافاري.


أما إذا تفوق ليفركوزن على فرايبورج، فسيكون بايرن بحاجة لنقطة واحدة من مباراته المقبلة، مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، في الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة لاستعادة لقب البوندسليجا.

ووفقا لهذا السيناريو فإن بايرن ميونخ يملك فرصتين للتتويج الرسمي بالدوري الألماني اليوم قبل الجولة الـ 33 حال خسارة أو تعادل باير ليفركوزن ضد فرايبورج.

 

لايبزيج يؤجل تتويج بايرن ميونخ 

وكان لايبزيج أجل تتويج ضيفه بايرن ميونخ رسميا بلقب البوندسليجا، بتعادل مثير (3-3) مساء السبت، على ملعب ريد بول أرينا، ضمن الجولة 32.  


وسجل ثلاثية بايرن: إريك داير (62) ومايكل أوليسيه (63) وليروي ساني (83)، بينما أحرز للايبزيج بنجامين سيسكو (11) ولوكاس كلوسترمان (39) ويوسف بولسن (90+4).  

ورفع بايرن رصيده بهذا التعادل إلى 76 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط عن باير ليفركوزن الوصيف كما رفع لايبزيج رصيده إلى 50 نقطة، في المركز الخامس.

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