من هو البديل الأقرب لـ تشابي ألونسو حال الرحيل عن باير ليفركوزن؟

أصبح الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق باير ليفركوزن، على أعتاب التوقيع مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، بحسب تقارير صحفية متطابقة.

وذكرت تقارير عالمية أن إريك تين هاج، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، أصبح الآن المرشح الأول لتولي تدريب باير ليفركوزن حال رحيل تشابي ألونسو.

اريك تين،فيتو

وكتب ماتيو موريتو، الصحفي الشهير بشبكة "ريليفو" على حسابه بـ"إكس": "تشابي ألونسو على بعد خطوة واحدة من التوصل إلى اتفاق نهائي مع ريال مدريد".

وأضاف: "من المنتظر أن يجتمع خلال الأيام المقبلة مع باير ليفركوزن لإبلاغه برغبته في الانتقال إلى إسبانيا ليخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي".

كما قررت إدارة ريال مدريد الاستعانة بسولاري كمدرب مؤقت حتى كأس العالم للأندية، مع اعتبار تشابي ألونسو الخيار الأكثر احتمالًا لخلافة أنشيلوتي.

وتعرض أنشيلوتي لانتقادات شديدة هذا الموسم بسبب تراجع أداء ريال مدريد، والذي تجلى في خسارته في نهائي السوبر الإسباني، ثم الخروج من دوري أبطال أوروبا، وأخيرًا خسارة كأس ملك إسبانيا.

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