تفتيش مفاجئ على مستشفى بلقاس المركزى في الدقهلية (صور )

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة بلقاس في محافظة الدقهلية، حملة مرور مفاجئة على مستشفى بلقاس المركزى.

استهدفت الحملة المتابعة والمرور على كافة الأقسام حيث تمكنت من:

▪️متابعة سير العمل بها وحضور النبتجيات،

▪️التنبيه على الالتزام بأماكن الاستقبال،

▪️المرور على جميع الأقسام بالمستشفى.

وذلك حسب تعليمات غادة الحمادي رئيس مجلس مركز ومدينة بلقاس، باستمرار المرور على الوحدات الخدمية ومتابعة سير العمل بها والخدمات العامة المقدمة للمواطنين “ وفي ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن المرور والمتابعة لكافة الوحدات الخدمية على مستوى رئاسة مركز ومدينة بلقاس”.

حيث قام محمد الدسوقى نائب رئيس المركز، بالمرور المفاجئ على مستشفى بلقاس المركزي،

▪️تم خلالها التأكد من حضور النوبتجية وتأدية الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب،

▪️بالإضافة إلى التنبيه على طاقم الاستقبال الالتزام بالأماكن المخصصة لاستقبال المترددين على المستشفى

▪️كما تم أيضا متابعة سير العمل بجميع الأقسام بالمستشفى والتأكد من حضور جميع الطاقم الطبي وتوافر الأدوية اللازمة للحالات الطارئة، وذلك بوجود محمود وزه مدير الأزمات والكوارث برئاسة المركز

