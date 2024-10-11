الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفتيش مفاجئ على مستشفى بلقاس المركزى في الدقهلية (صور )

تفتيش مفاجئ على مستشفى
تفتيش مفاجئ على مستشفى بلقاس المركزى في الدقهلية

 شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة بلقاس في محافظة الدقهلية، حملة مرور مفاجئة على مستشفى بلقاس المركزى.

استهدفت الحملة المتابعة والمرور على كافة الأقسام حيث تمكنت من: 
▪️متابعة سير العمل بها وحضور النبتجيات،
▪️التنبيه على الالتزام بأماكن الاستقبال،
▪️المرور على جميع الأقسام بالمستشفى.

 وذلك حسب تعليمات غادة الحمادي رئيس مجلس مركز ومدينة بلقاس، باستمرار المرور على الوحدات الخدمية ومتابعة سير العمل بها والخدمات العامة المقدمة للمواطنين “ وفي ضوء توجيهات  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن المرور والمتابعة لكافة الوحدات الخدمية على مستوى رئاسة مركز ومدينة بلقاس”.

 

حيث قام محمد الدسوقى نائب رئيس المركز، بالمرور المفاجئ على مستشفى بلقاس المركزي،

▪️تم خلالها التأكد من حضور النوبتجية وتأدية الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب،

▪️بالإضافة إلى التنبيه على طاقم الاستقبال الالتزام بالأماكن المخصصة لاستقبال المترددين على المستشفى 

▪️كما تم أيضا متابعة سير العمل بجميع الأقسام بالمستشفى والتأكد من حضور جميع الطاقم الطبي وتوافر الأدوية اللازمة للحالات الطارئة، وذلك بوجود محمود وزه مدير الأزمات والكوارث برئاسة المركز
 

فوائد بذور الكتان، تنقص الوزن وتقوي العظام وتعزز صحة القلب

القومي للبحوث ينظم ندوة علمية بعنوان "صحة واحدة لمواجهة التحديات المستقبلية في مصر"

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأزمات والكوارث الخدمات للمواطنين السياسة الخارجية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية توافر الأدوية تحديات المستقبل رئاسة مركز ومدينة رئاسة مركز ومدينة بلقاس محافظة الدقهلية مرور مفاجئ مركز ومدينة بلقاس مستشفى بلقاس المركزى

مواد متعلقة

انهيار جزئي لعقار بمنطقة الشاطبي في الإسكندرية

الإسكان: تنفيذ 51 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى يونيو المقبل

إرث أسامة بن لادن يعود للواجهة.. أين ذهب أبناء زعيم تنظيم القاعدة.. عمر احترف الرسم في الريف الأوروبي وفرنسا تقرر طرده.. إيمان تفضل العودة لموطنها.. و3 قتلوا برصاص الأمريكان

قطع المياه 7 ساعات عن بعض قرى أطفيح بالجيزة مساء اليوم

الأكثر قراءة

حقيقة اشتباك كولر مع بيرسي تاو فى مران الأهلي

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة ورسائل طمأنة بشأن أمن مصر القومي

الكرتونة تصل لـ 200 جنيه، ارتفاع جديد في أسعار البيض بالأسواق

تجنب الغرامة، 7 نصائح للتعامل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

إرث أسامة بن لادن يعود للواجهة.. أين ذهب أبناء زعيم تنظيم القاعدة.. عمر احترف الرسم في الريف الأوروبي وفرنسا تقرر طرده.. إيمان تفضل العودة لموطنها.. و3 قتلوا برصاص الأمريكان

قبل الافتتاح التجريبي، تذاكر مجانية لـ 6 فئات لزيارة المتحف المصري الكبير

أخبار مصر: استقالة غامضة لرئيس شركة السكر، عدد السودانيين المغادرين مصر يوميا، توقع بموجة غلاء جديدة، خطة بايدن ونتنياهو لضرب إيران

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

أسعار المستلزمات الطبية في شارع القضاعي، جهاز قياس السكر يبدأ من 210 جنيهات (فيديو وصور)

زيارة تضامنية إلى ساوثبورت، أول ظهور علني للأميرة كيت منذ انتهاء علاجها بـ"الكيماوي"

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا إلى 14 شخصا (صور)

ماسك يستعرض سيارة أجرة آلية طال انتظارها، وهذا موعد طرحها وسعرها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024

ما خدمات هيئة الإسعاف غير الطارئة؟ الصحة تجيب

أسعار السكر اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 في الأسواق

تجنب الغرامة، 7 نصائح للتعامل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

المزيد

انفوجراف

ملك الملاعب الترابية.. إنجازات وأرقام رافائيل نادال بعد اعتزاله التنس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فوائد المواظبة على الأذكار، وما فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟

ما فضل التبكير لصلاة الجمعة، وكيف حذرنا النبي من تأخير السعي إلى الصلاة؟

ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية