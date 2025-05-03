السبت 03 مايو 2025
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رياضة

باريس سان جيرمان يدفع بالبدلاء أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة ستراسبورج، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 32 في الدوري الفرنسي.

البدلاء يقودون باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج 

يدفع إنريكي بعدد كبير من البدلاء، في ظل إراحة عدد كبير من النجوم، استعدادا للقاء الإياب أمام أرسنال، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج 

ويبدأ بي إس جي اللقاء بتشكيل يضم..

سافونوف، تابي، بيرالدو، لوكاس هيرنانديز، زاير إيمري، جواو نيفيز، مايولو، لي كانج إن، مباي، جونسالو راموس، وبرادلي باركولا.

تشكيل ستراسبورج أمام باريس سان جيرمان 

أما ليام روسينيور مردب فريق ستراسبورج يبدأ اللقاء وسط جماهيره بتشكيل يضم..

بيتروفيتش، دوي، سار، دوكوريه، سانتوس، ديارا، لومارشال، باكوا، موريرا جونيور، وإيميجا.

ويعتلي باريس سان جيرمان قمة الترتيب برصيد 78 نقطة، وضمن تتويجه باللقب منذ ثلاثة أسابيع، وذلك قبل ست جولات من انتهاء المسابقة.

أما ستراسبورج يحتل المركز السابع برصيد 54 نقطة.

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