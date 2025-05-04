وزيرة البيئة تطلق مبادرات لدعم المشروعات المستدامة للشباب

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ندوة بعنوان "الشباب والاستدامة البيئية والتنموية... كمحاور لصناعة المستقبل" بالمعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث CIC.



شهدت الندوة حضورًا رفيع المستوى، ضم الدكتور مجدي القاضي، مؤسس المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث CIC، والدكتورة ماجي الحلواني، رئيس مجلس إدارة إعلام CIC، والدكتورة آمال الغزاوي، عميد إعلام CIC، بالإضافة إلى نخبة من أساتذة المعهد وطلابه.



وفي كلمتها الافتتاحية، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بالتواجد في المعهد الكندي والاطلاع على المشروعات الطلابية المبتكرة في المجال البيئي.

وأكدت على الأهمية القصوى لتشجيع الشباب على الانخراط الفعال في العمل البيئي، مشيرة إلى أن الدور لا يقتصر فقط على نشر الوعي، بل يمتد ليشمل المشاركة في إيجاد حلول عملية للتحديات البيئية.



COP27 نقطة تحول في لغة الحوار عن البيئة



وأشارت وزيرة البيئة إلى الدور المحوري الذي قامت به الحكومة المصرية والقيادة السياسية في إحداث نقلة نوعية في ملف البيئة.

وأوضحت أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 كان لها تأثير كبير في تغيير الصورة النمطية بأن البيئة عائق أمام الاستثمار، مؤكدة أنها أصبحت الآن محفزًا رئيسيًا لفرص استثمارية واعدة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.



وأضافت أن مؤتمر المناخ ساهم بشكل كبير في زيادة وعي الجمهور بأهمية القضايا البيئية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على المشروعات الخضراء وخلق المزيد من فرص العمل، وشددت على ضرورة توجيه الشباب لرؤية البيئة كفرصة حقيقية لإطلاق مشروعاتهم الخاصة التي تخدم البيئة وتحقق لهم عائدًا ماديًا.



مخرجات COP27 تدعم التنمية المستدامة



واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد أبرز النجاحات التي تحققت خلال مؤتمر المناخ COP27، مثل إطلاق برنامج "رابطة مشروعات الطاقة والمياه والغذاء"، الذي يهدف إلى ربط مشروعات الطاقة المتجددة الجاذبة للاستثمار بقطاعي الزراعة والمياه المرتبطين بالتكيف مع تغير المناخ.

وأشارت إلى أن المؤتمر أسفر أيضًا عن إنشاء "صندوق الخسائر والأضرار" الذي تم تفعيله لاحقًا في COP28، بالإضافة إلى استمرار رئاسة مصر للمبادرة الدولية للحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ.



مبادرات لدعم المشروعات الخضراء



وفيما يتعلق بزراعة الأشجار المثمرة، أوضحت الوزيرة أن الوزارة أصدرت دليلًا إرشاديًا بأنواع الأشجار المناسبة لكل محافظة، وتعمل على توفير الشتلات اللازمة، كما أشارت إلى حملة "البيئة رزق" التي تهدف إلى توعية المزارعين بأهمية التخلي عن حرق المخلفات الزراعية واستبدالها ببدائل مستدامة يمكن أن تكون مصدر دخل لهم، مؤكدة على أهمية التوعية قبل تطبيق أي غرامات.



فرص واعدة للشباب في المشروعات البيئية



وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد العديد من المجالات التي يمكن للشباب استغلالها لإنشاء مشروعات صغيرة ناجحة، مثل إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وتحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة عضوية، بالإضافة إلى مشروعات إعادة تدوير الملابس القديمة.

وأكدت أن هذه النماذج الشبابية الملهمة تظهر استعداد المجتمع للمشاركة في مشروعات بيئية هادفة، خاصة عندما ترتبط هذه المشروعات بطموحات الشباب المهنية.



وأعلنت وزيرة البيئة عن إتاحة فرص تدريبية للشباب المهتم بالمشاركة بأفكار ومشاريع مبتكرة في مجال البيئة، وذلك داخل الوزارة وفي بعض المحميات الطبيعية بالقاهرة، مؤكدة أن الشباب يمتلكون اليوم أدوات تكنولوجية متقدمة، وإذا تم توظيفها بشكل صحيح، ستكون قوة دافعة لتحقيق أحلامهم.



ووجهت الوزيرة رسالة قوية للشباب قائلة: "كلما أصررت على حلمك، ستصل إليه"، مشددة على أهمية الأمل والسعي المستمر. وأكدت أن مصر، بما تملكه من جامعات وفرص متنوعة، تمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم داخل الوطن.



وفي ختام الندوة، أعلنت وزيرة البيئة أن الوزارة ستنشر قائمة بأسماء الجمعيات الأهلية المتعاونة معها على الموقع الإلكتروني للوزارة لتسهيل فرص التعاون بينها وبين الطلاب والشباب، كما اقترحت التعاون في إنتاج فيديوهات قصيرة للتوعية البيئية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وإتاحة الفرصة للطلاب للتصوير داخل المحميات الطبيعية.

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