وزيرة البيئة توجه بسرعة احتواء تلوث بترولي قرب أبورديس

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهات عاجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة الفورية على تلوث بترولي تم رصده في محافظة جنوب سيناء، تحديدًا على بعد حوالي 40 كيلومترًا من مدينة أبورديس في اتجاه مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك عقب تلقي غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغًا يفيد بظهور بقع زيتية واضحة على سطح مياه البحر في المنطقة المذكورة، مع التأكيد على أن مصدر هذا التلوث لا يزال غير معلوم حتى الآن.



وتحرك على الفور الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالسويس وسيناء، حيث قام بتشكيل لجنة طوارئ متخصصة فور تلقي البلاغ، وتوجهت اللجنة بشكل عاجل إلى موقع الحادث لإجراء عمليات المعاينة والفحص الدقيقة، والوقوف على الأسباب المحتملة وراء هذا التلوث وتحديد مصدره الرئيسي.

جدير بالذكر أنه تجري هذه الإجراءات بالتنسيق والتعاون الكامل مع مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت، التابع لوزارة البيئة، والذي يمتلك خبرات ومعدات متخصصة في التعامل مع مثل هذه الحوادث.



وأكدت وزيرة البيئة أن اللجنة المشكلة، بالتعاون مع مركز السلام، بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات الفورية لاحتواء التلوث ومنع انتشاره بشكل أكبر. كما يجري العمل حاليًا على قدم وساق لتطهير المنطقة المتأثرة من التلوث، وذلك في إطار الخطة الوطنية للطوارئ المعدة لمواجهة حوادث التلوث البحري بالزيت.



وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم أخذ عينتين من التلوث البترولي الموجود، وجاري إرسالهما إلى معمل الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لتحليلهما وفحصهما بدقة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد نوعية التلوث ومصدره بشكل قاطع، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتسبب في هذا الحادث البيئي المؤسف.



وشددت وزيرة البيئة على الأهمية القصوى للحفاظ على الثروات الطبيعية والبيئية في محافظة جنوب سيناء، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على أي جهة يثبت تورطها في تلويث البيئة البحرية، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث وضمان عدم تكراره مستقبلًا.



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