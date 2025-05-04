المؤبد لمبيض محارة استدرج طفلا واعتدى عليه فى المنصورة

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار محمد أبوالفتوح إبراهيم الحنطور، بالسجن المؤبد لمبيض محارة فى القضية رقم 671 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 311 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة والمتهم فيها باستدراج طفل والتعدي عليه جنسيا داخل مسكنه مستغلا حبه للطيور.

وكان المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، قد أحال المتهم مصطفى.م.أ.ي، 36 عاما، مبيض محارة ومقيم جديله إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه بتاريخ 25 /1/ 2025 بدائرة قسم ثان المنصورة فى محافظة الدقهلية، خطف بالتحايل على الطفل المجني عليه"آ.م.ا"،والذي لم يبلغ من العمر ثماني عشر عاما، بأن استدرجه إلى مسكنه مستغلا اهتمام الأخير وحبه لتربية الطيور وتمكن من ذلك من إبعاده عن أهليته وذويه بعيدا عن أعين الرقباء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل أمر الإحالة للقضية أمام الجنايات

كما جاء أيضا فى أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الطفل المجني عليه بالقوة بأن حسر عنه ملابسه وتعدى عليه جنسيا مستغلا حداثة سنه.

مبيض محارة استدراج الطفل



كما شهدت والدة الطفل وتدعى "هدير.ا"، 32 عاما، ربة منزل، أن نجلها المجني عليه الطفل اخبرها قيام مبيض محارة “المتهم” باستدراجه إلى سكنه مستغلا اهتمام نجلها بتربية الطيور وتعدي عليه.



كما أكدت التحريات السرية التي أجراها الرائد إبراهيم حافظ، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، أن تحرياته السرية دلته على صحة ارتكاب المتهم للواقعة باستدراج الطفل المجني عليه إلى سكنه وتناوب الاعتداء عليه.



المحامي طالب هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم

ومن ناحيته قال هاني الديب، محامي المجني عليه، أنه طالب هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لتوافر القصد الجنائي لتوافر الركن المادي والمعنوي.

تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية أكدت صحة ارتكاب الواقعة.

وأشار المحامي إلى أن تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية أكدت صحة ارتكاب المتهم للواقعة وهو ما أخذت به المحكم وأصدرت حكمها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.