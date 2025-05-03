السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سقوط أمطار خفيفة وغيوم كثيفة تغطي سماء الغربية (فيديو)

سقوط أمطار خفيفة
سقوط أمطار خفيفة وغيوم كثيفة تغطي سماء مدن محافظة الغربية

 شهدت عدة مدن بمحافظة الغربية اليوم، سقوط أمطار خفيفة تزامنًا مع تكوّن كثيف للغيوم التي غطّت السماء، ما أدى إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة وتحسن ملحوظ في حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية.

الغربية تطلق حملة موسعة لتحسين المشهد الحضاري (صور)

وزير الرى ومحافظ الغربية يتفقدان أعمال تطهير الترع (صور)

 وتراوحت حدة الأمطار في محافظة الغربية بين خفيفة إلى متقطعة دون أن تؤثر على حركة المرور أو الأنشطة اليومية للمواطنين، في حين سادت أجواء من الهدوء النسبي في الشوارع والأسواق. 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء المائلة للبرودة خلال ساعات النهار، مع احتمالية زيادة فرص سقوط الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة في بعض المناطق.

 

من جانبها، رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لتقلبات الطقس، مع توجيه فرق الطوارئ لمتابعة تجمعات المياه وضمان عدم تأثر البنية التحتية والخدمات الحيوية.

ودعت المحافظة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، واتباع تعليمات السلامة العامة، خاصة في أوقات ذروة الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

الغربية تطلق حملة موسعة لتحسين المشهد الحضاري (صور)

سقوط أمطار متوسطة بشرق وغزيرة في غرب الإسكندرية

جامعة طنطا تعلن تعليق الدراسة وأعمال الامتحانات بجميع الكليات بسبب العاصفة الترابية

فيديو يقود الشرطة للقبض على عصابة سرقة الدراجات النارية في طنطا
ads

الأكثر قراءة

6 هدايا من الرئيس السيسي لعمال مصر

السيسي يلقي كلمة هامة للمصريين اليوم

كم يتقاضى خليفة كولر المنتظر في الأهلي؟

إسكان النواب تبدأ أول اجتماعات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم غدا

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

قائمة محاذير على عملاء البنك الأهلي المصري

موعد إخلاء المكان المؤجر بمشروع قانون الإيجار القديم

تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

خالد البلشي نقيبًا.. تشكيل مجلس نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم

منها تقبيل الحجر الأسود، تعرف على سنن وآداب الطواف حول الكعبة

معنى سارب، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 10 من سورة الرعد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية