سقوط أمطار خفيفة وغيوم كثيفة تغطي سماء الغربية (فيديو)

شهدت عدة مدن بمحافظة الغربية اليوم، سقوط أمطار خفيفة تزامنًا مع تكوّن كثيف للغيوم التي غطّت السماء، ما أدى إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة وتحسن ملحوظ في حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية.

وتراوحت حدة الأمطار في محافظة الغربية بين خفيفة إلى متقطعة دون أن تؤثر على حركة المرور أو الأنشطة اليومية للمواطنين، في حين سادت أجواء من الهدوء النسبي في الشوارع والأسواق.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء المائلة للبرودة خلال ساعات النهار، مع احتمالية زيادة فرص سقوط الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة في بعض المناطق.

من جانبها، رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لتقلبات الطقس، مع توجيه فرق الطوارئ لمتابعة تجمعات المياه وضمان عدم تأثر البنية التحتية والخدمات الحيوية.

ودعت المحافظة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، واتباع تعليمات السلامة العامة، خاصة في أوقات ذروة الأمطار.

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