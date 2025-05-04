إغلاقات وإنذارات لعشرات المنشآت الطبية الخاصة بالجيزة لهذه الأسباب

نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمنطقة العجوزة، أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين.

وقامت لجان متخصصة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، بالمرور على 236 منشأة طبية خاصة شملت مختلف أنواع المؤسسات الصحية، وتنوعت المنشآت التي تم فحصها لتشمل 33 مستشفى، و28 مركز طبي للجراحة، و98 عيادة تخصصية، و4 مراكز غسيل كلوي، و3 بنوك دم، ودار نقاهة واحدة، و4 مراكز باطنة وعناية مركزة، و8 مراكز أشعة، و8 مراكز علاج طبيعي، و9 محلات بيع نظارات طبية، و32 معمل تحاليل، و2 مركز أسنان، و4 مراكز تجميل ليزر، بالإضافة إلى 92 عيادة خاصة.



9 قرارات إغلاق لمنشآت تبين عدم التزامها بالاشتراطات الصحية

وخلال الحملة، تمكنت اللجان من رصد العديد من المخالفات التي تهدد صحة وسلامة المرضى، حيث تم على الفور تنفيذ 9 قرارات إغلاق لمنشآت تبين عدم التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العلاجية اللازمة، كما تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب لأحد الأشخاص غير المؤهلين، بالإضافة إلى تحرير محضر في قسم الشرطة ضد آخرين قاموا بالتعدي على لجنة العلاج الحر أثناء تأدية عملها.



وفي سياق متصل، تم تحرير محضر لهيئة الدواء المصرية ضد مخزن أدوية تبين أنه يعمل بدون ترخيص، مما يعرض سلامة الأدوية وصحة المتعاملين للخطر، كما أصدرت اللجان 94 قرار إغلاق لمنشآت أخرى تبين إدارتها بدون ترخيص رسمي، أو لوجود مخالفات جسيمة تهدد حياة المرضى.



ولإتاحة الفرصة للمنشآت الأخرى لتصحيح أوضاعها وتلافي السلبيات التي تم رصدها، قامت اللجان بتحرير 55 إنذارًا لمنشآت مختلفة، على أن يتم إعادة المرور عليها وتقييمها لاحقًا للتأكد من استيفائها للمعايير وتلافي المخالفات.



وفي إطار مكافحة الممارسات غير القانونية في تداول الأدوية، تم تحرير محضرين إحراز أدوية بقسم الشرطة، بالإضافة إلى تنفيذ 4 محاضر إعدام لأدوية منتهية الصلاحية تم ضبطها خلال الحملة، وذلك لضمان عدم وصولها إلى المرضى وتعريض صحتهم للخطر.



وأكدت مديرية الشئون الصحية بالجيزة أن هذه الحملات التفتيشية المكثفة تأتي في إطار حرصها الشديد على متابعة تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية العاملة بالمحافظة، وذلك بهدف ضمان تقديم الخدمات بصورة جيدة ولائقة للمواطنين في إطار قانوني يحميهم من مخاطر التعامل مع المنشآت الطبية المخالفة.



وأشارت المديرية إلى أن هذه الجهود تهدف في المقام الأول إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الصحية لضمان حصول المرضى على رعاية آمنة وفعالة.

وأكدت استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ على جميع المنشآت الطبية بمختلف أنحاء المحافظة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وحماية صحة المواطنين.



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