ختام البرنامج التدريبي لمسؤولي خدمة المواطنين بصحة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"

اختتمت مديرية الشؤون الصحية بالجيزة فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص لمسؤولي خدمة المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري في القطاع الصحي، من خلال تأهيل الكوادر البشرية وتطوير أدوات العمل المؤسسي.

أُقيم البرنامج التدريبي بالتعاون بين وكيل وزارة الصحة بالجيزة الدكتورة أمل رشدي، وتحت إشراف وتنظيم حسن مدين مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان، وبمشاركة نُخبة من المحاضرين المتخصصين من الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة.

ركز البرنامج، الذي امتد على مدار عدة أيام، على تطوير مهارات المشاركين في مجالات القيادة، والإشراف، والتنظيم الإداري، إلى جانب تعزيز ثقافة التواصل الإنساني، وتحسين الأداء المؤسسي، وقد شهد البرنامج تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين أعربوا عن استفادتهم من المحتوى التدريبي المتخصص الذي عكس توجهات الوزارة نحو التحديث والتطوير.

تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير الجهاز الإداري للدولة

وأكد مسؤولو وزارة الصحة والسكان أن هذا البرنامج يأتي في سياق تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير الجهاز الإداري للدولة، حيث تُعد إدارات خدمة المواطنين الواجهة الحقيقية للمؤسسات الصحية، لما لها من دور محوري في استقبال شكاوى المواطنين، وتقديم المقترحات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات وتحقيق رضا المتعاملين.

شهد الحفل الختامي للبرنامج حضور وكيل الشؤون العلاجية بمديرية الصحة بالجيزة، الذي قام بتسليم شهادات اجتياز التدريب للمشاركين، مشيدًا بجودة التنظيم، والانضباط الواضح من المتدربين، ومؤكدًا على أهمية هذه النوعية من البرامج في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان في ختام الفعالية التزامها بمواصلة الاستثمار في العنصر البشري وتبني أحدث أساليب الإدارة والتقييم، مشددة على ضرورة استمرار مثل هذه البرامج وتوسيع نطاقها لتشمل جميع العاملين في مرافق الرعاية الصحية.

ويأتي هذا في إطار جهود الدولة لبناء منظومة صحية قوية ومرنة قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين بسرعة وكفاءة، انسجامًا مع رؤية مصر 2030 نحو إصلاح مؤسسي شامل ومستدام.

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