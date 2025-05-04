الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على سيلتا فيجو 2-0 في الشوط الأول

الدوري الإسباني، تقدم فريق ريال مدريد على نظيره سيلتا فيجو بنتيجة 2-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني - الليجا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

جاءت ثنائية ريال مدريد عن طريق أردا جولر ومبابي في الدقائق 32 و38.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، راؤول أسينسيو، تشواميني، فاسكيز.

خط الوسط: داني سيبايوس، جود بيلينجهام، فالفيردي.

خط الهجوم: أردا جولر، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو غياب كل من أنطونيو روديجير، رودريجو، ديفيد ألابا وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة.

قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستيري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، راوؤل أسينسيو، يوسف إنريكي، جاكوبو رامون.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إندريك، إبراهيم دياز.

ويحتل نادي ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف برشلونة المتصدر والذي حقق فوزًا على بلد الوليد (2-1) في الجولة ذاتها، مساء السبت.

وودع ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا، على يد آرسنال، كما خسر لقب كأس ملك إسبانيا أمام غريمه برشلونة.

ويأمل ريال مدريد في تأمين الفوز قبل كلاسيكو الدوري الإسباني المقرر له 11 مايو الجاري أمام برشلونة، ويحتل سيلتا فيجو المركز السابع برصيد 46 نقطة في الدوري الإسباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.