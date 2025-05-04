الأحد 04 مايو 2025
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رياضة

سيناريو يمنح برشلونة لقب الدوري الإسباني في الكلاسيكو أمام ريال مدريد

الكلاسيكو، فيتو
الكلاسيكو، فيتو

يقترب فريق برشلونة شيئا فشيئا نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم لهذا الموسم بعد فوزه على بلد الوليد بالأمس.

برشلونة يحلم بالتتويج بالدوري في مباراة الكلاسيكو 

ويمتلك برشلونة فرصة لحسم لقب الدوري الإسباني أمام ريال مدريد في مواجهة الكلاسيكو الأسبوع المقبل في ملعب "مونتجويك".

حيث يحتاج برشلونة لخسارة ريال مدريد  أمام سيلتا فيجو مساء اليوم، بالإضافة لتحقيق الفوز على النادي الملكي الأسبوع المقبل في مواجهة الكلاسيكو للاحتفال بلقب الليجا بشكل رسمي أمام الغريم التقليدي.

 وفي حال تحقق هذا السيناريو سيصبح وقتها الفارق بين الفريقين 10 نقاط مع تبقي 3 جولات بـ9 نقاط فقط.

ويستضيف فريق  ريال مدريد، اليوم الأحد، نظيره سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني - الليجا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

تنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

تذاع مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويحتل نادي ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف برشلونة المتصدر والذي حقق فوزًا على بلد الوليد (2-1) في الجولة ذاتها، مساء السبت.

وودع ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا، على يد آرسنال، كما خسر لقب كأس ملك إسبانيا أمام غريمه برشلونة.

ويأمل ريال مدريد في تأمين الفوز قبل كلاسيكو الدوري الإسباني المقرر له 11 مايو الجاري أمام برشلونة، ويحتل سيلتا فيجو المركز السابع برصيد 46 نقطة في الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو غياب كل من أنطونيو روديجير، رودريجو، ديفيد ألابا وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة.

قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستيري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، راوؤل أسينسيو، يوسف إنريكي، جاكوبو رامون.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إندريك، إبراهيم دياز.

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