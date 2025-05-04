العياط تتجمل، حملات يومية لإزالة الإشغالات وتطوير البنية التحتية

تشهد مدينة العياط حالة من النشاط المكثف في أعمال التطوير ورفع الإشغالات اليومية بالشوارع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية آمنة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، ومتابعة مستمرة من الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام للمحافظة.

ويأتي هذا التحرك بقيادة المهندس يس سيد يس، رئيس مركز ومدينة العياط، الذي يشرف ميدانيًا على الحملات اليومية لإزالة العشوائيات وتوفير حرم آمن للمارة على الأرصفة والطرق العامة.

جولة تفقدية شملت كوبري البليدة الجديد

وفي هذا السياق، قام رئيس مدينة العياط بجولة تفقدية شملت كوبري البليدة الجديد وطريق مصر أسيوط الجديد، بالإضافة إلى متابعة الأوضاع بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدينة، ومتابعة السوق الحضاري الجديد والمنطقة المحيطة به.

كما أصدر تعليمات فورية بتجهيز سيارات الكسح وتأهبها لشفط مياه الأمطار بشكل فوري، لضمان سلامة الحركة المرورية وسهولة تنقل المواطنين، خاصة مع التقلبات الجوية المتوقعة.

وأكد مسؤولو المدينة أن العمل مستمر على مدار الساعة، في إطار خطة شاملة لتطوير العياط وجعلها مدينة نموذجية في محافظة الجيزة.

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