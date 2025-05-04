الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

العياط تتجمل، حملات يومية لإزالة الإشغالات وتطوير البنية التحتية

إزالة الإشغالات،فيتو
إزالة الإشغالات،فيتو

 تشهد مدينة العياط حالة من النشاط المكثف في أعمال التطوير ورفع الإشغالات اليومية بالشوارع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية آمنة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، ومتابعة مستمرة من الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام للمحافظة.

ويأتي هذا التحرك بقيادة المهندس يس سيد يس، رئيس مركز ومدينة العياط، الذي يشرف ميدانيًا على الحملات اليومية لإزالة العشوائيات وتوفير حرم آمن للمارة على الأرصفة والطرق العامة.

جولة تفقدية شملت كوبري البليدة الجديد

وفي هذا السياق، قام رئيس مدينة العياط بجولة تفقدية شملت كوبري البليدة الجديد وطريق مصر أسيوط الجديد، بالإضافة إلى متابعة الأوضاع بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدينة، ومتابعة السوق الحضاري الجديد والمنطقة المحيطة به.

كما أصدر تعليمات فورية بتجهيز سيارات الكسح وتأهبها لشفط مياه الأمطار بشكل فوري، لضمان سلامة الحركة المرورية وسهولة تنقل المواطنين، خاصة مع التقلبات الجوية المتوقعة.

وأكد مسؤولو المدينة أن العمل مستمر على مدار الساعة، في إطار خطة شاملة لتطوير العياط وجعلها مدينة نموذجية في محافظة الجيزة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ازالة الاشغالات إزالة العشوائيات المهندس عادل النجار المهندس يس سيد يس رئيس مدينة العياط يس سيد يس

مواد متعلقة

وزيرة البيئة توجه بسرعة احتواء تلوث بترولي قرب أبورديس

أجواء شتوية في مايو، أمطار تهطل على مناطق متفرقة بالجيزة (فيديو)

محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 لجميع المراحل

اليوم، انطلاق امتحانات المهام الأدائية للمرحلة الابتدائية الأزهرية بالجيزة

انطلاق امتحانات المهام الأدائية للمرحلة الابتدائية الأزهرية بالجيزة غدا

تعليم الجيزة يطلق برنامجا إلكترونيا لإدارة الموارد البشرية في خطوة نحو التحول الرقمي

أخبار مصر اليوم، قرار عاجل من التعليم بإقالة المديرة بعد الحكم على المتهم بواقعة مدرسة البحيرة، وزارة البترول تكشف سبب انفجار خط الغاز بطريق الواحات، بنك ناصر يبدأ صرف معاشات مايو غدا

البيئة في مواجهة العواصف الترابية.. رصد دقيق وتحذيرات استباقية لحماية الصحة والزراعة
ads

الأكثر قراءة

بعد التعادل مع زامبيا، ترتيب المجموعة الأولى وفرص مصر في التأهل لربع النهائي

عقب تصديق الرئيس، أبرز مكتسبات قانون العمل الجديد وأهمها إلغاء استمارة 6

أخبار مصر: 32% من المصريين تحت خط الفقر، الصحة تحذر المواطنين من العلاج في العيادات الخاصة، رد صادم من قطر على تصريحات نتنياهو

درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الطماطم والبسلة والملوخية في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

الأهلي يستضيف حرس الحدود اليوم بحثا عن مواصلة انتصاراته في الدوري الممتاز

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأحد 4 مايو 2025

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 4 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 4 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 4 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية