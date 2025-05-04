الصناعات الغذائية تنظم برنامجا تدريبيا حول القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الأعلاف

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، برنامجًا تدريبيًا متخصص بعنوان "القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الأعلاف وممارسات التخزين الجيد والصيانة الوقائية لمصانع الأعلاف" باتحاد الصناعات المصرية، ويأتى هذا في إطار الجهود المتواصلة لدعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية.

افتتح البرنامج التدريبي الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة، في حضور عدد من الخبراء من مركز البحوث الزراعية وممثل عن منظمة الأمم المتحدة لشئون البيئة، وكذا ممثل عن هيئة التنمية الصناعية، وعدد من ممثلي مصانع الأعلاف الأعضاء بالغرفة.

وتضمّن البرنامج تدريب عن الإطار التشريعي المنظم لتداول الأعلاف، والشروط الفنية والإدارية اللازمة لتسجيل الأعلاف ومركزاتها وإضافاتها، بما يضمن سلامة استخدامها ومطابقتها للمواصفات القياسية قدمه الأستاذ الدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.

ممارسات التخزين الجيد داخل مصانع الأعلاف

كما استعرض الدكتور الشربيني ممارسات التخزين الجيد داخل مصانع الأعلاف، بما يشمل تصميم منشآت التخزين للمواد الخام والمنتجات النهائية، ومتطلبات التتبع والتداول، وظروف التخزين المثلى من الناحيتين البيئية والاقتصادية، إضافة إلى آليات التعامل مع المنتجات غير المطابقة.

أسس الصيانة الوقائية للمعدات وخطوط الإنتاج



وتضمّن البرنامج تدريب عن أسس الصيانة الوقائية للمعدات وخطوط الإنتاج، وأثرها المباشر في تقليل الأعطال، من خلال التخطيط لبرامج الصيانة الدورية، وتطبيق أدوات وتقنيات مراقبة الأداء والكشف المبكر عن المشكلات الفنية قدمه المهندس أحمد صلاح، مدير الجودة بالشركة الوطنية للثروة السمكية.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج التدريبي في إطار حرص الغرفة على رفع كفاءة العاملين في قطاع الأعلاف، وتعزيز مفاهيم الممارسات الجيدة بما ينعكس على جودة المنتجات والنهوض بالقطاع.

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