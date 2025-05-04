الأحد 04 مايو 2025
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اقتصاد

معلومات مهمة عن تطبيق دعم المستثمرين الخاص باستقبال الشكاوى

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير الصناعة والنقل

أطلقت  وزارة الصناعة  تطبيق دعم المستثمرين الخاص باستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين.

ونرصد أبرز المعلومات عن تطبيق دعم المستثمرين الخاص باستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين والرد عليها وحلها بالتنسيق مع هيئات وزارة الصناعة كالتالى:

1.التطبيق تم إطلاقه  للتيسير على المستثمرين المتعاملين مع الوزارة وتلبية احتياجاتهم وضرورة مواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة.

2. التطبيق هو الإصدار الأول لتطبيق دعم المستثمرين على الهاتف المحمول لاستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين.

3. يوفر التطبيق ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمة ودعم المستثمرين إلكترونيًا.

4. يعمل الإصدار الأول للتطبيق على الأندرويد وسوف يتم قريبا إطلاق نسخة من التطبيق تعمل على IOS كما يهدف التطبيق الجديد إلى التعامل مع الشكاوى والاستفسارات الواردة من المستثمرين بطريقة سهلة للتيسير على المستثمرين وتحقيق سرعة الاستجابة للشكوى ومتابعتها، حيث يمكن للمستثمر من خلال التطبيق إرسال الشكوى أو الاستفسار للوحدة ويتم إرسال إشعار على الهاتف يفيد بأن الشكوى تم توجيهها للجهة المختصة التابعة للوزارة والمعنية بمحتوى الشكوى أو الاستفسار، وعند الرد من الجهة المختصة على الشكوى تقوم الوحدة بموافاة المستثمر بالرد النهائي، ويمكن للمستثمر إرسال استعجال على الشكوى أو الاستفسار في حالة تأخير الرد.

5.  تبدأ رحلة المستثمر مع التطبيق بإنشاء حساب عن طريق تسجيل بياناته الشخصية (الاسم ورقم التليفون والبريد الإلكتروني والنشاط والمحافظة) ثم اختيار الخدمة التي يريدها سواء الشكوى أو الاستفسار ويستطيع المستثمر الدخول على حسابه الشخصي على التطبيق ومتابعة الشكوى أو الاستفسار ومعرفة الموقف التنفيذي للشكوى، أو إرسال شكوى جديدة،  ومن المقرر أن يوفر التطبيق الجديد مزيدًا من الوقت والمجهود على المستثمر.

6. جدير بالذكر أن الوزارة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين بهدف سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.

7. يمكن للمستثمرين تحميل التطبيق من خلال الدخول علي الرابط:
https://play.google.com/store/apps/details?id=mi.isdt.complaints
8. يتم اتباع خطوات تقديم شكوى أو استفسار كالتالي:-
ا- اضغط على " ابدأ " للدخول على التطبيق. 
٢- في حالة الدخول على التطبيق أول مرة يتم تسجيل البيانات الشخصية (الاسم - رقم التليفون - البريد الإلكتروني- النشاط - المحافظة  ) لإنشاء حساب. 
٣- اختيار الخدمة المطلوبة (شكاوي - استفسارات). 
4- تسجيل البيانات المطلوبة (عنوان الشكوى أو الاستفسار - الموضوع - إرفاق المستندات ان وجدت في صيغة صور بحد أقصى 5 صور).
٥- اضغط " سجل " لإرسال الشكوى أو الاستفسار. 
ويمكن الدخول إلى الحساب والبيانات الشخصية عن طريق الضغط على " بروفايل " ومتابعة موقف (الشكوى أو الاستفسار أو إرسال استعجال في حالة تأخر الرد عن طريق الضغط على " متابعة ".

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وزارة الصناعة الصناعة المستثمرين

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