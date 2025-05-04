ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع محلول عدسات لاصقة في دار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مصنع غير مرخص لتصنيع وتغليف محلول العدسات اللاصقة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري والصناعي.

ضبط شخصين لإدارة مصنع غير مرخص لتصنيع محلول عدسات لاصقة بالقاهرة

وأكدت التحريات قيام المتهمين باستئجار شقة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وتحويلها إلى منشأة غير مرخصة لتصنيع وتغليف محلول خاص بالعدسات اللاصقة، مستخدمين علامة تجارية بدون الحصول على التصاريح أو الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة من الجهات المختصة.

تصنيع محلول عدسات لاصقة فى دار السلام

وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة الموقع وضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزتهما على 8500 عبوة مجهزة لتعبئة المحلول، 4000 عبوة من محلول حفظ العدسات اللاصقة، 3000 حافظة للعدسات، 1000 ملقاط بلاستيكي للعدسات، بالإضافة إلى كمية من خامات التصنيع المستخدمة في الإنتاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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