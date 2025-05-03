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رياضة

ريال مدريد يستبعد رودريجو بشكل مفاجئ من مواجهة سيلتا فيجو

رودريجو، فيتو
رودريجو، فيتو

قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، استبعاد نجمه البرازيلي رودريجو جويس، من قائمة مباراة سيلتا فيجو بالجولة الـ34 من الدوري الإسباني - الليجا بشكل مفاجئ.

ولم يتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة عن أي غياب محتمل للبرازيلي رودريجو جويس عن مباراة الغد.

سبب استبعاد رودريجو من قائمة ريال مدريد 

وكتب رودرا، الصحفي الشهير بشبكة "ريليفو" على حسابه بشبكة "إكس": "رودريجو خارج قائمة ريال مدريد بسبب إصابته بحمى خفيفة".

وذكرت تقارير أن ريال مدريد منفتح على بيع رودريجو جويس إذا حصل على عرض مناسب في الصيف المقبل، وأن اللاعب غير راض أيضا عن وضعه بالنادي الملكي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة، يوم 11 من الشهر الجاري، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في قمة الليجا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، متأخرا بـ4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

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