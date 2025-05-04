أهل ضحية زوجها بالمرج: يضربها دائما وقتلها قدام ابنتها

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى أقوال أهل ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها بدائرة قسم شرطة المرج.

وقال أهل السيدة: إن المتهم كان دائم ضرب ابنتها والتعدي عليها وكثيرا ما كانت تترك له المنزل خوفا من بطشه بها.

وأضاف أهل السيدة أنهم اقترحوا عليها الانفصال عن المتهم ولكنها كانت ترفض بسبب ابنتها منه وخوفا عليها ولكنه قتلها أمام ابنتها ولم يخاف عليها.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر وترتدي كامل ملابسها.



كما كشفت مناظرة جثة المجني عليها وجود 3 طعنات في الصدر والبطن.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها في منطقة المرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين قيام عامل بالتشاجر مع زوجته بسبب خلافات الزوجية أقدم فيها على طعنها عدة طعنات قاتلة استقرت في جسدها فأسقطتها غارقة في دمائها.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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