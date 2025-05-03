السبت 03 مايو 2025
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حوادث

حبس عامل قتل زوجته في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عامل بتهمة قتل زوجته بدائرة القسم، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر وترتدي كامل ملابسها.

كما كشفت مناظرة جثة المجني عليها وجود 3 طعنات في الصدر والبطن.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها في منطقة المرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة.

 

وبالفحص وإجراء التحريات تبين قيام عامل بالتشاجر مع زوجته بسبب خلافات الزوجية أقدم فيها على طعنها عدة طعنات قاتلة استقرت في جسدها فأسقطتها غارقة في دمائها.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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