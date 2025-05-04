الأحد 04 مايو 2025
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اقتصاد

انطلاق بعثة المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى جنوب أفريقيا

انطلاق بعثة التصديري
انطلاق بعثة التصديري للصناعات الغذائية لجنوب أفريقيا

وصل وفد مكون من 30 شركة يمثلها 51 فردا من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى مدينة جوهانسبرج في دولة جنوب أفريقيا، صباح اليوم، للمشاركة في البعثة التجارية وذلك خلال الفترة 4-9 مايو 2025.


ويصاحب هذا الوفد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالصادرات المصرية إلى دولة جنوب إفريقيا ويرأس البعثة علاء الوكيل – عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وكان في استقبال الوفد المستشار التجاري ايهاب صلاح الدين – رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بريتوريا. 
 

 

وسوف يشهد اليوم العديد من الزيارات الميدانية لعدد من سلاسل الهايبرماركت والمحلات والاسواق المتخصصة في المواد الغذائية والتي تهدف بشكل اساسي الي التعرف علي المنتجات من حيث بلد المنشأ – العبوات – الأسعار.. وغيرها

 

الصناعات الغذائية: 65 شركة بالقطاع صدرت منتجاتها إلى جنوب إفريقيا في 2024

 

 أكد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن جنوب إفريقيا تمثل سوقا استراتيجيا للصناعات الغذائية المصرية، حيث احتلت المركز 43 عالميا ضمن أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2024 بصادرات بلغت 26 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 7.4% مقارنة بعام 2023.

 

ورصد التصديرى للصناعات الغذائية أهم المؤشرات، والتي يأتي من أبرزها، أن جنوب إفريقيا هي سابع أهم سوق أفريقي غير عربي لصادراتنا الغذائية، وتمثل 0.4% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية (6.1 مليار دولار).

وتمثل صادرات الصناعات الغذائية 21% من إجمالي الصادرات المصرية إلى جنوب إفريقيا في 2023، تحتل مصر المرتبة 29 عالميًا كمصدر للأغذية المصنعة إلى جنوب إفريقيا.


أبرز المنتجات المصدّرة في 2024

البسكويت ومنتجات الحبوب – 8.3 مليون دولار
صلصة الطماطم – 4 ملايين دولار
الشيكولاتة – 2.4 مليون دولار
العصائر والمركزات – 1.4 مليون دولار
محضرات غذائية متنوعة، تبغ مصنع، لبان، مربى، مركزات طماطم، فراولة مجمدة، خضار مجفف ومجمد، نشاء، زيوت عطرية، طحينة وحلاوة... وغيرها.

وقال المجلس التصديري، إن 65 شركة مصرية صدّرت أغذية مصنعة إلى جنوب إفريقيا في 2024، من بينها 18 شركة تجاوزت صادراتها 100 ألف دولار.

 

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التصديرى للصناعات الغذائية صناعات الغذائية جنوب أفريقيا طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادرات المصرية

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