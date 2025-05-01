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اقتصاد

الصناعات الغذائية: 65 شركة بالقطاع صدرت منتجاتها إلى جنوب إفريقيا في 2024

صادرات الصناعات الغذائية،
صادرات الصناعات الغذائية، فيتو

 أكد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن جنوب إفريقيا تمثل سوقا استراتيجيا للصناعات الغذائية المصرية، حيث احتلت المركز 43 عالميا ضمن أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2024 بصادرات بلغت 26 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 7.4% مقارنة بعام 2023.

ورصد التصديرى للصناعات الغذائية أهم المؤشرات، والتي يأتي من أبرزها، أن جنوب إفريقيا هي سابع أهم سوق أفريقي غير عربي لصادراتنا الغذائية، وتمثل 0.4% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية (6.1 مليار دولار).


وتمثل صادرات الصناعات الغذائية 21% من إجمالي الصادرات المصرية إلى جنوب إفريقيا في 2023، تحتل مصر المرتبة 29 عالميًا كمصدر للأغذية المصنعة إلى جنوب إفريقيا.


أبرز المنتجات المصدّرة في 2024

البسكويت ومنتجات الحبوب – 8.3 مليون دولار
صلصة الطماطم – 4 ملايين دولار
الشيكولاتة – 2.4 مليون دولار
العصائر والمركزات – 1.4 مليون دولار
محضرات غذائية متنوعة، تبغ مصنع، لبان، مربى، مركزات طماطم، فراولة مجمدة، خضار مجفف ومجمد، نشاء، زيوت عطرية، طحينة وحلاوة... وغيرها.

وقال المجلس التصديري، إن 65 شركة مصرية صدّرت أغذية مصنعة إلى جنوب إفريقيا في 2024، من بينها 18 شركة تجاوزت صادراتها 100 ألف دولار.

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