السبت 03 مايو 2025
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محافظات

مصرع زوجين وإصابة نجلهما في حادث مروري بالشرقية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي زوجان مصرعهما، بينما أصيب نجلهما في حادث مروري بطريق "أبو حماد - العاشر من رمضان" بنطاق محافظة الشرقية وجرى نقل جثامين الضحايا لمشرحة المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وتلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارًا يفيد بمصرع “عبد الرازق. ال” وزوجته وإصابة نجلهما “أحمد” في حادث مروري بطريق "أبو حماد - العاشر من رمضان" بنطاق مركز أبو حماد.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها.

وتم التحفظ على الجثامين في مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم تقديم الرعاية الطبية لنجلهما.

 

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف  حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

 

كيفية تفادي حوادث السير وتجنبها من خلال اتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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