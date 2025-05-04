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ثقافة وفنون

نجوم الساحل يبيع 910 تذاكر في شباك الإيرادات ليلة أمس

نجوم الساحل
نجوم الساحل

يعرض بالوقت الحالي في دور العرض السينمائي فيلم نجوم الساحل، الذي يقوم ببطولته عدد من الشباب وعلى رأسهم أحمد داش، ويواصل العمل تحقيق أرقام جيدة بشباك التذاكر. 
 

إيرادات فيلم نجوم الساحل 

وحقق فيلم نجوم الساحل إيرادات بلغت 131،078 ألف جنيه أمس السبت بدور العرض السينمائي، وإجمالى ما باعه من تذاكر يصل 910 تذاكر.

 

قصة فيلم نجوم الساحل 

 يتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصًا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه مايان السيد، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد. 

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