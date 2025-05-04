الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

ارتكب 5 وقائع، إحالة عاطل بتهمة النصب على المواطنين للجنايات

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الساحل بإحالة عاطل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بزعم قدرته علي تسفيرهم للخارج، متخذا من صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مكانا للإعلان عن نشاطه الإجرامي، إلى محكمة الجنايات. 

تلقت مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا يفيد بقيام شخص بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على توفير عقود عمل وتسفيرهم للخارج والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

 النصب والاحتيال على المواطنين

وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ، وأن المتهم يقوم بالنصب على المواطنين بدعوى قدرته على تسفيرهم للخارج ويستولي على مبلغ 5 آلاف جنيه من الشخص الواحد.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واعترف بارتكابه 5 وقائع نصب بذات الأسلوب.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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