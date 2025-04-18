الجمعة 18 أبريل 2025
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حوادث

حبس دجال المنشية في الإسكندرية بتهمة النصب

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس دجال المنشية بالإسكندرية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم العلاج الروحاني وفك الأعمال وتيسير الزواج ورد المطلقات، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط دجال المنشية للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

 وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى، وممارسة أعمال الدجل  والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الشرطة المتخصصة الإدارة العامة لحماية الآداب الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة

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