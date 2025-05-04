عمال مستشفى المطرية: "منعرفش سبب الحريق"، وقرار من النيابة بشأنهم

استمعت نيابة المطرية لأقوال العاملين بمستشفى المطرية التعليمي بمنطقة المطرية، في الحريق الذي نشب داخلها دون وقوع أي إصابات.

وقال العاملون إنهم فوجئوا بتصاعد النيران من المكان، ولا يعرفون سبب اندلاع النيران.

وأضافوا أنهم فور اشتعال النيران خرجوا من المكان، وأبلغوا قوات الحماية المدنية التي حضرت وأطفأت النار.

وأمرت النيابة بصرفهم من سراي النيابة بدون ضمانات.

حريق قسم الرمد في أحد المستشفيات بالمطرية

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص، تبين أن النيران اندلعت بمخلفات بجوار قسم الرمد بمستشفى المطرية التعليمي، وأخلت إدارة المستشفى القسم من المرضى الموجودين.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد النيران لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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