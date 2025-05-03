السبت 03 مايو 2025
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حوادث

استدعاء العاملين لسماع أقوالهم في حريق مستشفى المطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة المطرية باستدعاء العاملين بمستشفى المطرية التعليمي بمنطقة المطرية، لسماع أقوالهم في الحريق الذي نشب داخلها دون وقوع أي إصابات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


حريق قسم الرمد في أحد المستشفيات بالمطرية

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين أن النيران اندلعت بمخلفات بجوار قسم الرمد بمستشفى المطرية التعليمي، وأخلت إدارة المستشفى القسم من المرضى الموجودين.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد النيران لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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