مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون، صباح اليوم الأحد، جراء انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، وتُجرى حاليًا عملية نقل المصابين إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج اللازم.

وفاة شخص وإصابة 7 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

وفاة شخص وإصابة 7 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالمنيا، فيتو

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، الذي وقع بالقرب من كمين الصفا، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

مصرع وإصابة 8 أشخاص في المنيا

وقد أسفر الحادث عن وفاة طاهر س. ع.، مقيم بقرية زاوية سلطان التابعة لمركز ومدينة المنيا، متأثرًا بإصابته، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين بإصابات متنوعة تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الصدر في المنيا، ويجري حاليًا تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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