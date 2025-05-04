الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البرتغال تخطط لطرد نحو 18 ألف مهاجر غير شرعي

البرتغال، فيتو
البرتغال، فيتو

تعتزم الحكومة البرتغالية المؤقتة طرد نحو 18 ألف أجنبي يقيمون في البلاد دون تصريح وذلك في إطار الاستعداد للانتخابات الوطنية.

وصرح وزير شئون الرئاسة أنطونيو ليتاو أمارو، بأن حكومة يمين الوسط ستصدر نحو 18 ألف إخطار للمقيميين غير الشرعيين لمغادرة البلاد.

وأضاف الوزير أن المسؤولين سيبدأون الأسبوع المقبل بمطالبة نحو 4500 أجنبي بالمغادرة طواعية في غضون 20 يوما.

وستجري البرتغال انتخابات عامة مبكرة في 18 مايو.

وكان رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو قد دعا إلى إجراء اقتراع مفاجئ في مارس بعد أن خسرت حكومته الأقلية بقيادة حزبه الديمقراطي الاجتماعي المحافظ تصويتا على الثقة في البرلمان واستقالت.

وانغمست البرتغال في موجة الشعبوية الأوروبية المتصاعدة، حيث حل حزبها اليميني المتطرف "تشيغا" في المركز الثالث في انتخابات العام الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج طائرات مسيرة الحكومة البرتغالية لويس مونتينيجر

مواد متعلقة

شركة الكهرباء في البرتغال تعلن عودة جميع محطات الطاقة الفرعية للعمل

منتهي الصلاحية الحلقة 11، مباراة البرتغال وجورجيا تنقذ صالح في تدبير أموال أيمن

منتخب البرتغال يسحق الدنمارك 2/5 ويصعد لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

رونالدو يعانق الـ40.. حكايات كريستيانو على العشب الأخضر.. والدة أسطورة البرتغال أرادت إجهاضه.. سر لقب الدون.. حصد لقب أفضل لاعب بالعالم 5 مرات.. وأرقامه القياسية بأوروبا باقية رغم رحيله للدوري السعودي
ads

الأكثر قراءة

تحرك عاجل من الكهرباء بشأن العدادات الموجودة بالشقق المغلقة والمعطلة

الخارجية القطرية ترد بقوة على نتنياهو بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها

مع بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي، ما هي أبرز تعديلات الإيجار القديم في القانون الجديد؟

هل شرب الماء الساخن على الريق يسبب فقدان الوزن؟ طبيب باطنة يجيب

كامل الوزير يكشف عن التكليفات الجديدة له من الرئيس السيسي

في بيان رسمي، الزمالك يرفض قرارات رابطة الأندية ويطالب باستبعاد حكمين من مبارياته

بعد إغلاق عيادة الشرقية، الصحة تدعو المواطنين للاطلاع على ترخيص العيادات الخاصة قبل العلاج بها

المعاهد الأزهرية، رابط سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا بعد قرار الضويني

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

القضاء قال فيها كلمته.. أشهر قضايا اغتصاب الأطفال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 4 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 4 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 4 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية