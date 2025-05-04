البرتغال تخطط لطرد نحو 18 ألف مهاجر غير شرعي

تعتزم الحكومة البرتغالية المؤقتة طرد نحو 18 ألف أجنبي يقيمون في البلاد دون تصريح وذلك في إطار الاستعداد للانتخابات الوطنية.

وصرح وزير شئون الرئاسة أنطونيو ليتاو أمارو، بأن حكومة يمين الوسط ستصدر نحو 18 ألف إخطار للمقيميين غير الشرعيين لمغادرة البلاد.

وأضاف الوزير أن المسؤولين سيبدأون الأسبوع المقبل بمطالبة نحو 4500 أجنبي بالمغادرة طواعية في غضون 20 يوما.

وستجري البرتغال انتخابات عامة مبكرة في 18 مايو.

وكان رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو قد دعا إلى إجراء اقتراع مفاجئ في مارس بعد أن خسرت حكومته الأقلية بقيادة حزبه الديمقراطي الاجتماعي المحافظ تصويتا على الثقة في البرلمان واستقالت.

وانغمست البرتغال في موجة الشعبوية الأوروبية المتصاعدة، حيث حل حزبها اليميني المتطرف "تشيغا" في المركز الثالث في انتخابات العام الماضي.

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