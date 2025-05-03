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دين ودنيا

وزير الأوقاف السابق: تحرير العلاقة الإيجارية يتسق مع ما قرره الفقهاء

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، فيتو

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسق مع ما قرره الفقهاء من أن عقد الإجارة ينبغي أن يكون محدد المدة مع مراعاة التراحم فيما بيننا

وذكر “جمعة" عبر حسابه الرسمي على منصة “X” قول ابن قدامة في المغني: "الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة ولا خلاف في هذا نعلمه لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه فوجب أن تكون معلومة".
 

تفاصيل زيادة الإيجار في تعديل القانون القديم وموعد التطبيق

وحدد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي تبدأ لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، مناقشته الأسبوع الجاري، زيادة قيمة الأجرة للشقق السكنية وغير السكنية.

حد أدنى 1000 جنيه قيمة الإيجار القديم في المدن و500 بالقرى 


ووضع التعديل في قانون الإيجار القديم، حد أدنى للشقق في المدن 1000 جنيه، مقابل 500 جنيه في القرى، على أن تزداد هذه القيمة بشكل سنوي بنسبة 15%.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم


وتنص المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

 

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