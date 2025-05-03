كامل الوزير يكشف عن التكليفات الجديدة له من الرئيس السيسي

قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، إن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية باعتبارها "شرايين الحياة" التي تقوم عليها كافة قطاعات الدولة، من صناعة وزراعة وصحة وتعليم.

كامل الوزير: تطوير المواني والمطارات والطرق الجديدة



وأضاف خلال حديثه ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن مشروعات تطوير المواني والمطارات والطرق الجديدة تسير بوتيرة متسارعة، لافتًا إلى أن الانتهاء من مشروع القطار السريع ومجموعة المواني البحرية والجافة و7 مناطق لوجستية سيكون له أثر بالغ في تمكين الدولة من بناء اقتصاد قوي يربط بين الشرق والغرب ويعزز حركة البضائع والعمال بسلاسة وكفاءة.

وفي إطار تكليفات جديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشف الوزير عن إعداد دراسة لإنشاء رصيف بحري بطول 500 متر وعمق 22 مترًا، في المنطقة المقابلة مباشرةً لمجمع السويس للصلب، بهدف استقبال السفن العملاقة وتوفير بنية استيعابية ضخمة تخدم الصادرات والواردات.

انشاء طرق خرسانية حديثة

وتابع وزير الصناعة: "عملنا طرق خرسانية حديثة فصلنا فيها الشاحنات الثقيلة عن السيارات الملاكي، مما ساعد في تقليل الحوادث وتأمين الطرق، كما أنشأنا الكباري لتسهيل الحركة".



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