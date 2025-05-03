السبت 03 مايو 2025
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أخبار مصر

كامل الوزير يعلق على إعادة تشغيل سلسلة بلبن

إعادة تشغيل بلبن،
إعادة تشغيل بلبن، فيتو

كشف المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، عن رأيه في أزمة سلسلة "بلبن" والتي أثارت جدلًا واسعًا الفترة الأخيرة، بعدما تم إعادة فتح وتشغيل فروع السلسلة.

 

توجيه السيسي بشأن بلبن

وقال “الوزير” خلال حديثه ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على قناة “تن”: الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما خرج وتابع مشكلة “بلبن” ووجه باتخاذ اللازم وحل المشكلة، تحركنا وتحدثنا عن بعض الملاحظات، وكان هناك التزام بتلافي تلك السلبيات من قبل المالك المسئول عن تلك السلسلة".

 

وتابع: "الرئيس قال الموضوع ده لازم يتحل وبسرعة مينفعش يتقال إن مصر ضد الاستثمار والمستثمرين، والحقيقة أن المصانع لم تغلق، ولكن اتعلق بعض مراكز البيع لـ سلسلة بلبن، وأنا لما كلمت الدكتور مؤمن وراحت لجنة المعاينة والمراجعة وجدوا بعض الملاحظات التي لا تؤدي إلى إغلاق بعض المصانع، وقولنا على بعض الملاحظات والراجل التزم وكانت غير جسيمة".

وأضاف كامل الوزير: "أي حاجة لها علاقة بصحة الإنسان يكون فيها تدقيق عليها، وفي النهاية تم تنفيذ كل التعليمات وتم افتتاح كل منافذ البيع، وهذه المصانع بمثابة أخزخانة حاجة نظيفة جدًا ولكن زيادة في الاحتياط طلبنا وجود ماكينة بسطرة داخل المصانع زيادة في الأمان".


كامل الوزير يوجه رسالة لإعلامي أثار أزمة بلبن

وأشار: "كان فيه بعض الإعلاميين طلعت وجابت وقالت المصانع اتقفلت فكان المفروض القناة المحترمة وهذا الإعلامي لما طلع واتكلم وقت المشكلة يخرج ويتكلم بعد حل المشكلة، لأنه طلع في نفس التوقيت وسأله ايه اللي حصل وأنت اتقفلت ليه ولكن للأسف بعتب على بعض الإعلاميين أنت طلعت وأثرت المشكلة، فطبيعي لما المشكلة تتحل كان من المهم تطلع وتقول إن المشكلة اتحلت، ولكن محدش مضى على قرار إغلاق المصنع".

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