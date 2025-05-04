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أخبار مصر

غلق باب التقديم لوظائف شركات متخصصة في الأردن، غدا

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
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تغلق غدًا الإثنين وزارة العمل باب التقديم لوظائف للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة.

 

وكان قد أعلن وزير العمل محمد جبران، الخميس، عن توفير 61 فرصة عمل لعمالة مصرية، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة (النشاط الزراعي، الصناعات التموينية والغذائية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الإنشائية، الصناعات الجلدية والمحيكات، الصناعات البلاستيكية والمطاطية)، وذلك براتب شهري يصل إلى 500 دينار أردني كل شهر.

 

وأوضح الوزير في بيان أن هذه الفرص عبارة عن 10 عمال تربية طيور، و23 عاملا في مجال صناعة الكاكاو والشيكولاتة وتصنيع الحلويات الشرقية والغربية، و10 عمال مكبس طوب، و2 عامل معمل ومصنع طوب، و10 عمال في مجال الطوب والبلاط والتحميل والتنزيل، و1 عامل خياط ماكينة ودرزة وحبكة صناعية، و2 عامل جلود، و2 عامل في مجال صناعة منتجات اللدائن، و1 عامل في مجال المنتجات الخشبية.

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المملكة الاردنية الهاشمية صناعات البلاستيك وزير العمل محمد جبران وزارة العمل وزير العمل صناعات الجلدية

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