200 ألف جنيه لأسرة المتوفي، وزير العمل يوجه بصرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث المنوفية

وجه وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة المنوفية بالاستمرار في متابعة ضحايا الحادث الذي شهدته منطقة المطورين بمدينة السادات في محافظة المنوفية أمس الأربعاء، وراح ضحيته 3 عمال من العمالة غير المنتظمة "متوفيان ومصاب " إثر سقوط جملون خاص بأحد المصانع التي لا تزال قيد الإنشاء أثناء مباشرة الأعمال داخل الموقع.

أسماء الضحايا من العمال

تبين من المتابعة أن العاملين المتوفين هما وليد صلاح عبد المعطي أبو قورة،27 سنة من قرية زاوية البقلي بمركز الشهداء بالمنوفية، وحسام الدسوقي عبد المنعم، 20 سنة من نفس القرية، والعامل المصاب محمود رمضان سرور 20 سنة، نفس العنوان.

صرف تعويضات

وأكد جبران أهمية سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألفًا للمصاب، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، موضحا استمرار جهود الوزارة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقديم كافة أنواع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة.

ونفذ عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية، توجيهات الوزير جبران، بالتوجه إلى مستشفى السادات العام، ومواساة أهل المتوفين والمصاب، ونقل عزاء الوزير إلى أسر العاملين المتوفين، وتمنياته بسرعة الشفاء للعامل المصاب، وتواجد مع الحالات حتى الانتهاء من التصريح بالدفن وخروج المصاب.

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