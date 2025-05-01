الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

200 ألف جنيه لأسرة المتوفي، وزير العمل يوجه بصرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث المنوفية

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

وجه وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة المنوفية بالاستمرار في متابعة ضحايا الحادث الذي شهدته منطقة المطورين بمدينة السادات في محافظة المنوفية أمس الأربعاء، وراح ضحيته 3 عمال من العمالة غير المنتظمة  "متوفيان ومصاب " إثر سقوط جملون خاص بأحد المصانع التي لا تزال قيد الإنشاء أثناء مباشرة الأعمال داخل الموقع.

 

أسماء الضحايا من العمال 

  تبين من المتابعة أن العاملين المتوفين هما وليد صلاح عبد المعطي أبو قورة،27 سنة من قرية زاوية البقلي بمركز الشهداء بالمنوفية، وحسام الدسوقي عبد المنعم، 20 سنة من نفس القرية، والعامل المصاب محمود رمضان سرور 20 سنة، نفس العنوان.

 

صرف تعويضات

 وأكد جبران أهمية سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألفًا للمصاب، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، موضحا استمرار جهود الوزارة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي  في تقديم كافة أنواع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة. 

 

ونفذ عماد سعيد  مدير مديرية العمل بالمنوفية،  توجيهات الوزير جبران، بالتوجه إلى مستشفى السادات العام، ومواساة أهل المتوفين والمصاب، ونقل عزاء الوزير إلى أسر العاملين المتوفين، وتمنياته بسرعة الشفاء للعامل المصاب، وتواجد مع  الحالات حتى الانتهاء من التصريح بالدفن وخروج المصاب. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رعاية العمالة غير المنتظمة محافظة المنوفية مستشفى السادات العام مركز الشهداء بالمنوفية وزير العمل محمد جبران وزير العمل

مواد متعلقة

لتنمية مهارات الشباب، وزير العمل يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للتدريب

وزير العمل يتفقد البث التجريبي لاستخراج شهادات القيد وقياس مستوى المهارة للمواطنين

وزير العمل: مصر تمتلك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة في جميع التخصصات

وزير العمل: الدولة حريصة على توفير الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية للمواطنين
ads

الأكثر قراءة

قرارات حاسمة من النيابة في قضية الطفلة "مريم"، واتهام رسمي للخفير بالخطف والاعتداء

هعورك لو قلتي لحد، أسرة "مريم" تروي تفاصيل التعدي عليها جنسيا من قبل حارس الأمن

200 ألف جنيه لأسرة المتوفي، وزير العمل يوجه بصرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث المنوفية

هذا العيار يسجل 4055 جنيها، كيف استقبل الذهب عيد العمال؟

أخبار مصر: هتك عرض طفلة بشبين القناطر على طريقة "ياسين"، تطبيق زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، انخفاض الذهب، والأرصاد تحذر

5 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي للمصريين

أرقام غير مسبوقة.. الحكومة تستبق الأزمات بمخزون سلعي تاريخي (إنفوجراف)

على غرار واقعة "ياسين"، الكشف عن جريمة هتك عرض طفلة بشبين القناطر وبرلماني يكشف التفاصيل

خدمات

المزيد

هذا العيار يسجل 4055 جنيها، كيف استقبل الذهب عيد العمال؟

بعد التراجعات الأخيرة، تعرف على سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الخميس

هدأت العاصفة وبقيت التوابع، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء وتكشف ماذا يحدث

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أرقام غير مسبوقة.. الحكومة تستبق الأزمات بمخزون سلعي تاريخي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة

«ولدينا مزيد»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يتحدث عن زيادة نعيم الجنة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 1 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية