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أخبار مصر

برواتب تصل إلى 35.8 ألف جنيه، فرص عمل بالأردن لأصحاب هذه المهن

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن توفير 61 فرصة عمل لعمالة مصرية، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة (النشاط الزراعي، الصناعات التموينية والغذائية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الإنشائية، الصناعات الجلدية والمحيكات، الصناعات البلاستيكية والمطاطية)، وذلك براتب شهري يصل إلى 500 دينار أردني كل شهر.

وأوضح الوزير في بيان أن هذه الفرص عبارة عن 10 عمال تربية طيور، و23 عاملا في مجال صناعة الكاكاو والشيكولاتة وتصنيع الحلويات الشرقية والغربية، و10 عمال مكبس طوب، و2 عامل معمل ومصنع طوب، و10 عمال في مجال الطوب والبلاط والتحميل والتنزيل، و1 عامل خياط ماكينة ودرزة وحبكة صناعية، و2 عامل جلود، و2 عامل في مجال صناعة منتجات اللدائن، و1 عامل في مجال المنتجات الخشبية.

وقال إن التفاصيل والشروط، في "الانفوجراف" المرفق مع هذا البيان.

وأوضحت هبة أحمد أن التقديم يبدأ من اليوم الخميس ولمدة 5 أيام، والتقديم طبقا للشروط المرفقة  على  الرابط التالي هنا 

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