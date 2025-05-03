خالد البلشي: أتمنى من الدولة الوفاء بالوعود لصالح الجماعة الصحفية (فيديو)

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين:"الحضور الكثيف لأعضاء الجمعية العمومية في انتخابات النقابة يعبر عن قيمة الصحفيين، وأوجه الشكر لكل من شارك في العملية، وكل الشكر للزميل عبد المحسن سلامة الذي كان جزءًا رئيسيًا في صنع هذه المنافسة الشريفة بخوضه الانتخابات".

دلالة نتائج انتخابات نقابة الصحفيين

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"دلالة الحضور الكثيف لأعضاء الجمعية العمومية والاختيارات، رسالة واضحة وإعلان بأن الناس شعرت بأن النقابة ملاذ لها، وإعلان بالتمسك بالنقابة والمسار النقابي والطريق الديمقراطي".



وأضاف:"أظن بعض الشحن والتحريض والتخويف كان عاملا رئيسيا في رد الفعل العكسي، والجمعية العمومية خرجت لتتقدم رسالة واضحة، وهي استعادة النقابة بيتا للجميع، والاستمرار في الدفاع عن المهنة وأن تعلو المهنة على كل شيء، والأهم الآن الانتقال لهذه المهنة باعتبارها السند والحامي لنا والحامي للنقابة".

خالد البلشي مؤيد أم معارض للدولة؟

وبسؤاله، خالد البلشي معارض أم مؤيد للدولة، علق نقيب الصحفيين:"كلنا بنشتغل داخل الدولة المصرية لأن المعارضة والحكومة يعملان داخل الدولة المصرية، هناك فارق بين وجهة نظر معارضة لطريقة إدارة ما وفارق أن أكون معارضا للدولة لمجرد المعارضة، كلنا نبتغي مصلحة الدولة وعندما أكون داخل نقابة الصحفيين أتفاوض من أجل هذه المصلحة العامة، وأرى أن مصلحة هذا البلد أن يكون لدينا نقابة قوية وصحافة حرة وقادرة على التفاوض بينما ترى أطراف أخرى أمورا أخرى".

رسالة المشهد الانتخابي بنقابة الصحفيين

ولفت:"مشهد نقابة الصحفيين بالأمس أكبر رسالة لصالح الدولة، انتخابات ديمقراطية تجري بهذه الشفافية وتخرج نتيجة تعبر عن الناس أكبر رسالة لصالح الدولة، ونتائج أمس يجب أن يدركها الجميع، وشغلنا الأساسي أن نعبر عن الناس وصوت للناس ومهنة تعبر عن الناس وقتها سنحصل على أجور عادلة وخدمات جيدة".

وبشأن وعود الدولة للصحفيين قبل المنافسة الانتخابية، علق: خالد البلشي:"إذا صدرت وعود فهي لصالح الجماعة الصحفية، كل شيء يأتي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ولا أظن إن حد هيروح يشتري الناس، وأتمنى من الدولة الوفاء بالوعود لصالح الجماعة الصحفية".



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