السبت 03 مايو 2025
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سياسة

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يهنئ البلشي وأعضاء النقابة الجدد

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيتو

هنأ عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة نقيب الصحفيين خالد البلشي لفوزه بالدورة الثانية لنقابة الصحفيين، والأعضاء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي، في انتخابات عادلة ونزيهة، ضربت فيها النقابة نموذجًا يحتذى به كعهدنا بها دائمًا، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم النقابية.

وأعرب الشوربجي عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة استمرار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة الوطنية للصحافة والنقابة فيما يخدم المهنة وجموع الصحفيين، مؤكدًا أن مصلحة المهنة والعاملين بها تفرض على الجميع تضافر الجهود وتوحيد الرؤى.

كما تقدم الشوربجي بخالص الشكر لـ  عبد المحسن سلامة الذى قدم نموذجًا متميزًا فى الانتخابات، وكذلك الزملاء الذين لم يحالفهم الحظ، متمنيًا لهم جميعًا التوفيق والنجاح.

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الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الصحفيين الوطنية للصحافة
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