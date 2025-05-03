محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 لجميع المراحل

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني "دور مايو" للعام الدراسي 2024/2025 لجميع المراحل التعليمية بالمحافظة، وذلك بحضور سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.



وأكد محافظ الجيزة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتجهيز اللجان وتوفير الإضاءة المناسبة وإجراء الصيانة اللازمة للأثاث المدرسي، كما وجه مديري الإدارات التعليمية بالقيام بجولات ميدانية للتأكد من اكتمال الاستعدادات قبل انطلاق الامتحانات بوقت كافٍ.



وفيما يتعلق بمواعيد الامتحانات، أوضح المحافظ أن امتحانات المرحلة الابتدائية، ستبدأ يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، وتشمل:



مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية

الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي (فصل واحد): من 22 إلى 24 مايو 2025.



الصف الثالث الابتدائي (عام، مكفوفين، صم وضعاف سمع): من 22 إلى 25 مايو 2025.



صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية (الرابع، الخامس، السادس- عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع) والسابع والثامن (صم وضعاف سمع): من 22 إلى 27 مايو 2025.



مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية

أما بالنسبة لامتحانات المرحلة الإعدادية:



صفوف النقل (الأول والثاني الإعدادي - عام، مهني، صم، مكفوفين): تبدأ يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.



امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم): ستبدأ يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025.



مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية

الصفان الأول والثاني الثانوي (العام والصم وضعاف السمع والمكفوفين): تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.



صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه: ستبدأ الامتحانات خلال الشهر الجاري على أن تنتهي يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، وذلك نظرًا لتعدد التخصصات وتنوع المدارس وكثرة المواد الدراسية.



كما نوهت محافظة الجيزة بأن امتحانات المواد خارج المجموع ستبدأ يوم السبت الموافق 17 مايو 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025.



وشدد محافظ الجيزة على أهمية المتابعة الدورية للجان الامتحانات لضمان تحقيق الشفافية وتوفير المناخ الملائم للطلاب، موجهًا بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع أي إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات على أكمل وجه.

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