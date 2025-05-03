نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2026 يترقب ألاف الأشخاص حول العالم نتيجة الهجرة العشوائية المعروفة باسم اللوتري الأمريكي 2026، والتي سيتم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية

موعد إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة والذي يعرف باسم “اللوتري”، يتيح فرصة الحصول على البطاقة الخضراء سنويًا لعدد محدود من الدول المؤهلة، من بينها مصر.

ويتم استقبال طلبات الاستعمال من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية بداية من الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، باستخدام رقم التأكيد (Confirmation Number) الخاص بكل متقدم.

نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2026، فيتو

وأطلقت الولايات المتحدة الأمريكية خدمة الهجرة العشوائية لـ البلدان، التي تمتلك نسب هجرة قليلة إلى أمريكا، حيث يوجد 55 ألف تأشيرة يتم منحها سنويًا من خلال قرعة الهجرة العشوائية إلى واشنطن.

موعد إعلان نتيجة اللوتري الأمريكي 2025

وسيتم الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية “اللوتري” في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا اليوم السبت، ويمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائج القرعة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.



خطوات الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا



- الدخول على موقع وزارة الخارجية الأمريكية من خلال هذا الرابط.

- اضغط على كلمة «check status».

- اضغط على كلمة «continue».

- كتابة الرقم التأكيدي الذي تم الحصول عليه أثناء عملية التسجيل.

-إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

- إدخال الكود الظاهر في الصورة في المكان المخصص له.

- ثم اضغط على أيقونة «submit» لتتمكن من معرفة النتيجة.

وهناك عدد من الإجراءات يتبعها الفائزون في قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا، وذلك من أجل الحصول على تأشيرة السفر لـ أمريكا:

- تقديم أوراق الأهلية «جواز السفر، شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة خبرة العمل».

- تقديم نسخ من جميع الأوراق المقدمة عن طريق المسح الضوئي قبل الذهاب لإجراء المقابلة.

- تقديم استمارة طلب الحصول على تأشيرة الهجرة، التي بتم الحصول عليها من موقع الهجرة الأمريكي.

- لا بد من تجهيز كافة والأوراق المطلوبة والحضور في الموعد المحدد للمقابلة مع تجهيز رسوم تأشيرة الهجرة العشوائية، التي تصل إلى 330 دولار.

- بعد تجاوز المقابلة وتقديم الأوراق والمعلومات المطلوبة يتم استلام تأشيرة السفر بعد ذلك ومن ثم استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالسفر إلى أمريكا.



المستندات المطلوبة لاستخراج تأشيرة الهجرة إلى أمريكا



أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن عدة مستندات يجب استيفائها من أجل استخراج تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على النحو التالي:

صورتان على شكل جواز السفر.

نسخة من شهادة الميلاد.

النموذج I-693، تقرير الفحص الطبي وسجل التطعيم.

نسخ مصدقة من سجلات المحكمة (إذا تم القبض على الفرد).

نسخة من خطاب اختيار مقدم الطلب الرئيسي ليانصيب تأشيرة التنوع من DOS.

نسخة من صفحة جواز السفر مع القبول (الدخول) أو ختم الإفراج المشروط (إن وجد).

النموذج I-94، سجل الوصول/المغادرة.

نسخة من الإيصال من DOS لرسوم معالجة يانصيب تأشيرة التنوع.

النموذج I-601، طلب التنازل عن أسباب عدم المقبولية (إن أمكن).

نسخة من صفحة جواز السفر مع تأشيرة غير المهاجرين (إن وجدت).

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