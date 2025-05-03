انهيار منزل قديم في ملوي بالمنيا

شهدت مدينة ملوي، الواقعة جنوب محافظة المنيا، حادث انهيار منزل قديم خالٍ من السكان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انهيار منزل قديم بحي شمال مدينة ملوي جنوب المنيا

تلقى مركز العمليات الأمنية إخطارًا يفيد بانهيار المنزل، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول العقار لضمان سلامة المواطنين.

انهيار عقار بملوي جنوب المنيا

ويُذكر أن العقار المذكور كان قد شهد انهيارًا جزئيًا قبل عدة أيام، دون وقوع أي خسائر بشرية.

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